Magda Łucyan z TVN zaliczyła wpadkę przed kamerą. Sama ją pokazała. "Powroty bywają ciężkie" (WIDEO)

Łucyan nie ukrywała, że droga do macierzyństwa nie była dla niej łatwa - dziennikarka przez lata zmagała się bowiem z endometriozą . Będąc w ciąży, otworzyła się na temat swoich doświadczeń, licząc na to, że jej "szczęśliwe zakończenie" da nadzieję choć jednej kobiecie.

Magda Łucyan zaliczyła wpadkę w studiu TVN. Pokazała nagranie

W związku z narodzinami pociechy Magda Łucyan przez jakiś czas przebywała na urlopie macierzyńskim. Dziennikarka niedawno wróciła do zawodowych obowiązków, w tym do roli prowadzącej program "Rozmowy o końcu świata". Okazuje się, że podczas nagrań do jednego z odcinków wspomnianego show 31-latka zaliczyła drobną wpadkę, którą postanowiła uwiecznić w mediach społecznościowych.

I tu stawiamy kropkę, bardzo dziękuję. To był program "Rozmowy o końcu świata", czyli program, w którym... Jeszcze raz. Zapomniałam, co to za program. Boże, co ja zawsze mówiłam? Tyle miesięcy przerwy - powiedziała przed kamerami.