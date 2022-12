Magdalena Łucyan z TVN o endometriozie: "Lata bólu, ciągłych anemii i utrat przytomności..."

Sunny 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciesze sie bardzo ze w koncu ktos o tym mowi. Kobiece choroby nie sa znane i zwykle tez nikogo do tego czasu nie interesowaly. Endometrioza jest chyba najczestsza kobieca choroba ale malo o niej wiadomo bo dopiero od niedawna sie ja bada. Ale jak sie powie ze chodzi o prostate i przepukline to kazdy wie o co chodzi. Sama choruje na endometrioze i wlasnie jestem po operacji. Po latach chodzenia od ginekolog do ginekolog, slyszenia ze przeciez kazda kobieta ma okres i to wszytsko normalne. Po latach meczarni, w koncu uslyszalam diagnoze a nie "niech pani nie przesadza". Moze sytuacja po operacji u mnie sie polepszy a moze nie, ale przynajmniej nikt ze mnie nie powie juz ze wymyslam bo mam diagnoze. Mieszkam za granica i taka operacja jest tutaj na szczescie refundowana w pelni przez kase chorych. Z tego co wiem, w Pl wyglada to inaczej niestety. Kobiety, nie dajcie sobie wmowoc ze bolace i obfite miesiaczki, wymioty, nudnosci i inne problemy z tym zwiazane sa normalne. Nie, nie sa normalne! Nie dajcie sie i iddzie na badania! Zycze wam wszytskim zdrowia! I mam nadzieje ze niedlugo o tej chorobie bedzie wiecej wiadomo i bedzie przez lekarzy i spoleczenstwo brana na powaznie.