Magda Mołek i Maciej Taborowski rzadko pokazywali się razem. Tak wyglądało ostatnie zdjęcie, które opublikowała z mężem! (FOTO)

Magda Mołek od zawsze należała do grona osób publicznych, które niechętnie dzielą się prywatnością z mediami. Z tego powodu o jej sytuacji osobistej wiadomo niewiele i zapewne nikt nie spodziewał się oświadczenia, które w środę trafiło na jej profil. Dziennikarka przekazała w nim, że to koniec jej wieloletniego małżeństwa z Maciejem Taborowskim .

Magda Mołek rzadko pokazywała się z mężem. Tak wyglądało ich ostatnie opublikowane zdjęcie

Wpis Mołek wywołał niemały szok wśród internautów, czemu trudno się dziwić, bo ta nigdy nie zapraszała mediów do swojego życia pozazawodowego. Choć z mężem pokazywała się niezwykle rzadko, to bywały oczywiście wyjątki.

Ostatnie wspólne zdjęcie pary, które opublikowała na Instastories sama Magda, trafiło do sieci jeszcze w czerwcu 2023 roku. Okazja była jednak wyjątkowa. Na ujęciu, które pokazała dziennikarka, widzimy ją razem z mężem i dziećmi, które trzymały flagi Polski i Unii Europejskiej.

Nie ma w tym jednak przypadku, gdyż jest to zdjęcie z marszu 4 czerwca, w którym w ramach sprzeciwu wobec rządów Zjednoczonej Prawicy przez ulice Warszawy przemaszerowały tysiące Polek i Polaków. Choć na wspólnym ujęciu byli we czwórkę, to Magda zdecydowała się zasłonić twarze dzieci, dbając o ich prywatność.