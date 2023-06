Magda Mołek ma za sobą nieudane małżeństwo. Kim był pierwszy mąż dziennikarki?

Od wielu lat Magda Mołek związana jest z dziennikarstwem. Swoją karierę rozpoczęła w Telewizji Polskiej, a następnie przeniosła się do TVN, gdzie przez kilkanaście lat była jedną z bardziej lubianych prowadzących program "Dzień Dobry TVN" . W 2019 roku podjęła jednak decyzję o pożegnaniu się ze śniadaniówką, co zasmuciło wielu widzów. Przyznała później, że była bardzo zmęczona i przepracowana, a brak wolnych weekendów sprawił, że postanowiła poświęcić więcej czasu swoim dzieciom. Obecnie prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie przeprowadza wywiady z gwiazdami show-biznesu, a jej podcasty cieszą się dużym zainteresowaniem internautów.

Mimo że o Magdzie Mołek mówi się sporo w kontekście zawodowym, to rzadko dzieli się ona ze światem swoją prywatnością. Na swoim Instagramie nie pokazuje ani swoich synów, ani męża. Wiadomo jednak, że przed związkiem z Maciejem Taborowskim , dziennikarka miała za sobą jedno nieudane małżeństwo. Jej pierwszym mężem był przedsiębiorca Daniel Lewczuk , z którym pobrała się po zaledwie pół roku znajomości. Para poznała się, gdy mężczyzna zdobył numer Magdy i pod pretekstem zaprosił ją na randkę.

Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego poszłam. Może mi się nudziło? (…) Ale nie żałuję ani minuty spędzonej z Danielem. (…) On nie był sobą, spiął się, napuszył, chciał mi zaimponować. Oczywiście bez przerwy opowiadał o sobie"- cytuje słowa Mołek "Super Express".

Magda Mołek była żoną Daniela Lewczuka od 2001 do 2005 roku . Rozwód nastąpił wkrótce po tym, jak prezenterka z TVP przeniosła się do TVN. Na początku ich związek rozwijał się na odległość, a oboje poznawali się głównie przez korespondencję mailową.

Chciałabym mieć normalny dom z dziećmi, z choinką - mówiła. Nikt nigdy nie przekonał mnie do siebie w tak krótkim czasie i w tak dziwnych okolicznościach. Daniel był na kontrakcie w Moskwie, ale przylatywał raz w miesiącu na weekend, podczas którego spędzaliśmy ze sobą 24 godziny, tylko we dwoje. A potem wyjeżdżał i… nie dzwonił. (…) Poznałam go przez maile - cytuje jej słowa Super Express.