Rzadki widok: Magda Mołek pokazała dzieci i męża! Rodzina towarzyszyła jej na marszu 4 czerwca (FOTO)

Ej, ludzie, bo ja już sama nie wiem. Nie jestem za pisem i wkurza mnie to co odwalają i co się dzieje w naszym kraju. Ale Tusk? Holownia? Czy za czasów po było tak cudownie? Czy nie było wałów? Czy nie kradli? Dlaczego non stop musimy wybierać mniejsze zło?! Jak myślę o wyborach to naprawdę nie wiem na kogo głosować. I chyba oddam nieważny głos. A jak jest u was?