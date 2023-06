Małgorzata Rozenek z rodzinką pozdrawiają z marszu: "Pora na działania społeczne i PATRIOTYCZNE" (ZDJĘCIA)

OTO SKANDAL! 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze mówi o negatywnym stosunku państwa do problemu in vitro, zarazem o swoim zaangażowaniu się w tej kwestii! Co za perfidia, jaki wielki cynizm, jaka pogarda Majdankowej dla kobiet/ małżeństw/ osób w partnerstwie, liczących w kwestii in vitro na pomoc fundacji MRM, którą w marcu 2020 roku (TRZY LATA MINĘŁY, 38 MIESIĘCY!) uroczyście, z nagłośnieniem mediów, otworzyła „Gosia”. Fundacja DO DZISIAJ NIE PRZYJĘŁA ANI JEDNEJ OSOBY, NIE POMOGŁA NIKOMU, NIE ZAREJESTROWAŁA! Od początku epidemii Covid-19 działały w Polsce i nadal działają fundacje, prywatne kliniki i przychodnie, które pomogły dziesiątkom tysięcy ludzi. W OKRESIE MINIONYCH 3 LAT Małgorzata Majdanek wielokrotnie wyjeżdżała „wypoczywać”. KOMPLETNIE OLEWA KOBIETY/ MAŁŻEŃSTWA/ OSOBY, które liczyły na pomoc jej fundacji przy in vitro (o czym krzyczała ona przez wiele miesięcy!), a w zamian za to… dosłownie i w przenośni wypięła się tyłkiem, fundując tym kobietom jedynie nieustanne, wulgarne, narcystyczne eksponowanie siebie i utrzymanka na plażach, w hotelach Polski, Meksyku, Szwecji, Italii, USA, Hiszpanii, Francji, Turcji. „Zyskała” następne tysiące osób, które na wspomnienie o Małgorzacie Majdanek dostają drgawek. Przez MRM przepływają różne dziwne pieniądze. Majdankowie najpewniej stosują tam m.in. tak zwaną „optymalizację podatków”. Pralnia pieniędzy? TO WSZYSTKO ŚMIERDZI. Tak wygląda szokująca prawda o jej życiu, o jej kłamstwach…