TYLKO NA PUDELKU: Małgorzata Rozenek WCALE NIE BYŁA na Paradzie Równości?! "Przeszła po pasach, udokumentowała to i wróciła do INNYCH OBOWIĄZKÓW"

Relacja ze żmudnego procesu metamorfozy, której poddała się na potrzeby parady, naturalnie wylądowała na profilu Goni. Nie zabrakło też ujęć, jak wystrojona influencerka przechodzi przez pasy i macha do przechodniów, posyłając uśmiechy. Jeśli wydawało Wam się jednak, że "Perfekcyjna" dołączyła później do orszaku i celebrowała wspólnie z innymi "miesiąc dumy", to musimy Was zawieść. Jak udało nam się dowiedzieć, na poddaniu się charakteryzacji i przejściu kilku metrów nieopodal salonu fryzjerskiego "paradowanie" Rozenek się skończyło.