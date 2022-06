Znani na Paradzie Równości: Jessica Mercedes, Mandaryna, Julia Kamińska, Rafał Trzaskowski... (ZDJĘCIA)

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

ADWENTYSCI NA TEMAT LGBT: Jesteśmy przyzwyczajeni do niektórych grzechów: godzimy się z pychą, ignorujemy plotki, tolerujemy hipokryzję, a czasami nie potrafimy poradzić sobie ze własną żądzą, która może prowadzić do cudzołóstwa lub seksualnych nadużyć – podkreślił Wilson, dodając, iż „nieprzyjemną, ale i niezaprzeczalną prawdą jest to, że wszyscy jesteśmy grzesznikami” Wielu Adwentystów którzy byli homoseksualni poprzez czytanie Biblii nawrócili się.