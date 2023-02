Magda Mołek o kulisach odejścia z TVN i walce z chorobą: "To przypadłość kobiet ambitnych i zapracowanych"

gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Z haszimoto wyszła dzięki lekom i diecie....co za głupoty. I co tarczyca ci też odrosła? Pewnie zaraz zaczniesz suplementu na to sprzedawać.... Ale ci wszyscy celebryci próbują nas urabiać na swoich chorobach. Na takie co mają tysiące ludzie i trzeba codziennie wstać i iść do roboty. A tacy nie dość że sobie nastukają lajki, zarobią na rzekomych chorobach, to jeszcze po znajomości pójdą do lekarza, co wyszła przy tej pannie ginekolog