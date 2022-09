Magda Mołek odnosi się do krytyki jej wywiadu z Małgorzatą Kożuchowską: "Nie musisz tu być"

gość 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Raz zerknęłam na jej kanał i w chwilę zorientowałam się, że mnie nie interesuje. Sztuczna, zadufana w sobie, przekonana o swojej wyższości, oderwana od rzeczywistości, zupełnie nieciekawa w zadawanych pytaniach, zapraszanych gościach i wypowiedziach. Mołek idealnie sprawdzała się w konferansjerce, jako prezenterka na formalnych uroczystościach. W rozmowach wypada odrzucająco. Przytaczana reakcja na krytykę zupełnie mnie nie dziwi. Pani Mołek wydaje się, że skoro może publikować to co chce, to widzowie mają prawo jedynie chwalić i słodzić?! Publikujesz, to miej odwagę wysłuchać co publika o tym myśli, bez selekcji na wyłącznie klakierów.