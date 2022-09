Magda Mołek pręży ciało W BIELIŹNIE i prawi o samoakceptacji: "Lubię w sobie odwagę, by spełniać własne potrzeby zamiast CUDZYCH OCZEKIWAŃ" (FOTO)

Ania 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Przecież ona ma Idealną figurę. Pragnie poklasku, wpędzić w kompleksy inne kobiety, kokieteria? Przecież to okłamywanie jaka jestem niby zwyczajna. Co mają powiedzieć kobiety, które z różnych powodów sobie nie radzą? Kiedyś pamiętam wypowiedź B. Tyszkiewicz. Miała pocieszyć kobietę, która wychowywała samotnie gromadkę dzieci, wiązac koniec z końcem. Więc p. Beata radziła aby ta zrobiła to co ona, czyli poszła do jubilera i kupiła sobie biżuterię. To zawsze poprawia samopoczucie.