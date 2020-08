Powściągliwa Magda Mołek rozprawia o dalszej współpracy z TVN-em: "Wierzę w to, że dorośli ludzie umieją zachowywać się ELEGANCKO"

Szelągowska: "Byłam asystentką Magdy Mołek"

Nie komentuję spraw związanych ze swoim obecnym pracodawcą i wolałabym, żeby najpierw rozstrzygnęły się wszystkie rzeczy, które mają się rozstrzygnąć między mną a nimi. Pozwólcie, że nie będę się do tego odnosić. (...) Wierzę w to, że dorośli ludzie umieją się zachowywać elegancko i prędzej czy później się dogadają, więc jestem otwarta na wszystkie eleganckie rozwiązania - odpowiedziała dyplomatycznie.

Nie wiem, czy czegoś mi brakuje po 25 latach. To, co robię na kanale, jest spełnieniem moich dziennikarskich marzeń, bo rozmawiam, jak chcę, z kim, kiedy i o czym chcę, i to jest wolność. Myślę, że zrobiłam w swoim życiu już wszystkie wielkie imprezy w telewizji, spotkałam wspaniałych ludzi, z wieloma się serdecznie zakolegowałam.

Mam wrażenie, że stamtąd wyniosłam już wszystko. Wierzę w to, że telewizja jeszcze się zmieni i będzie tam przestrzeń do tego, żeby robić rzeczy wielkie, ale to jest pieśń przyszłości. Nikt nie wie, która to będzie telewizja... - powiedziała tajemniczo.