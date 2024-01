Magda Mołek odpaliła się w komentarzach o HIPOKRYZJĘ: "Dla pani jestem PANIĄ Mołek" (FOTO)

Patrzacz 16 min. temu zgłoś do moderacji 28 4 Odpowiedz

Taka z niej " stajenka licha" ple, ple, bardzo miła i elokwentna, ale niechby tylko gość, bądź gościni, mieli odmienne od niej zdanie, to Pani Mołek rzuca im się do gardeł.. miło jest tylko wtedy, kiedy rozmówca zgadza się z przedmówca. Tak sobie potakują, przytakują i jest mdło i bez wyrazu, ale ważne to, że można sobie pozwolić na to, żeby się wyłącznie zgadzać, w przeciwnym razie sączy się jad, robi się niemiło i grząsko, Mołek staje się nagle uszczypliwa i tak brzydko odpowiada i się czepia. Wywyższa się i dokucza gościniom. Za wszelką cenę chce w tych wywiadach grać pierwsze skrzypce, gdyby mogła to do rozmów przed mikrofonem zapraszała by wyłącznie siebie, to obraz uwielbienia dla siebie, zakochanie w sobie i odrzucanie inności, brak chęci zrozumienia innych ludzi ich poglądów i stanowisk. Stronniczość. Maska. A kiedy ktoś ją rozgryzie, nagle staje się Panią Mołek, niemiłą i wyszydzająca innych, przemądrzała kobietą. Przytuli wszystkie pieniądze, bo jej dobrostan stoi na 1 miejscu, przed wszystkim innym. Dla niej liczy się tylko ona i jej zasięgi i zasoby, reszta świata liczy się średnio, bądź wcale.