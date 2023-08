Magda Mołek opuściła szpital. Poruszyła temat choroby: "Nie mam czasu i ochoty na nieszczerość"

aha 11 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Myślałam, że napisze z jakiego powodu wylądowała w szpitalu. A ta najpierw napisała, że "bez owijania w bawełnę", a potem owinęła w bawełnę i jej wypowiedź jest zupelnie o niczym. To znaczy, wiecie po co jest ta wypowiedź? Bo Mołek przeczytała te wszystkie negatywne komentarze na temat bezsensownego dzielenia się fotką ze szpitala. No to teraz już wiecie, że zrobiła to, żeby się z Wami solidaryzować, bo przecież KAŻDY, nawet taka celebrytka jak ona jest tylko zwykłym człowiekiem i w szpitalu wylądować może. A więc ten wpis to nic innego jak PR w odniesieniu do negatywnego odbioru jej fotki ze szpitala.