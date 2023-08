Magda Mołek przeszła OPERACJĘ! "Nie planujesz choroby, choć na nią pracujesz"

Katarina 56 min. temu zgłoś do moderacji 155 1 Odpowiedz

PO CO one to robią? PO CO? Z nudów? Czy naprawdę nie potrafią przeżyć jednego dnia bez atencji, współczucia, lajeczków, serduszek, ochów i achów w swoją stronę? Social media zrobiły z ludzi narcyzów. Cokolwiek nam się w życiu dzieje, mamy jakąś idiotyczną potrzebę, żeby informować o tym innych. DLACZEGO? PO CO?