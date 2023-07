Magda Mołek pokazała się BEZ MAKIJAŻU na wakacjach. Zachwyceni fani komentują: "Piękna jak nastolatka" (FOTO)

Magda Mołek od wielu lat jest związana z dziennikarstwem. Karierę rozpoczęła w Telewizji Polskiej, a następnie przeniosła się do TVN, gdzie przez kilkanaście lat była jedną z bardziej lubianych prowadzących program "Dzień Dobry TVN". Nieoczekiwanie w 2019 roku pożegnała się ze śniadaniówką. Później wyznała, że była przepracowana i zmęczona, a brak wolnych weekendów sprawiał, że miała mało czasu dla swoich dzieci. Postanowiła to zmienić i obecnie prowadzi kanał w serwisie YouTube pt. "W moim stylu", gdzie przeprowadza wywiady z gwiazdami. Dodatkowo nagrywa podcast pt.: "Rozważna i erotyczna".

Magda Mołek pokazała się bez makijażu

Przepiękna, zachwycająca, naturalna; Cudowna jesteś taka naturalna; Jaka Pani śliczna; Widzę piękną kobietę; Zachwycająca kobieta; Boska; Taka piękna, jak nastolatka; Piękna; Jesteś mega odważna i podziwiam Cię za to. Super, że pokazujesz się w naturalnej wersji. To piękne co robisz, bo cały Instagram niestety jest zalany zdjęciami z filtrem. Widać, że akceptujesz w pełni swój wiek i nie masz z tym problemu - pisali internauci pod wpisem.