Magda Mołek w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak w Polsce wzrośnie przestępczość jeśli włodarze zgodzą się na sprowadzenie do Polski żołnierzy z frontu z syndromem stresu pourazowego. Przecież nasz kraj nie jest w stanie sobie z tym.poradzic . Oni nawet nie wiedzą na ile dzieci płacą 800+ po 3 latach . To idealny narybek dla grup przestepczych. Czy łapanie przestępców jak napryklad z Podkarpacia którzy torturowali biznesmena na. Oczach 14 letniego syna by podał kod do sejfu.tych nie szukają ale 71 letniego dziadka który fizycznie nie jest w stanie nic zrobić priorytetowo złapali bo to zagrożenie dla państwa. Psychiatra przepełniona i dojdzie kolejna paczka chętnych w kolejkę. Jakie jeszcze zagrożenia dla Polski widzicie po zakończeniu konfliktu. Przecież ci nasi się zgodzą na wszystko. Widać po akcji z nataniahu