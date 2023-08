Magda Pyznar opisała wizyty z córką w WIĘZIENIU! "Śmiejemy się, bawimy w kąciku dla dzieci, jemy słodkości..."

Narzeczony Magdy Pyznar przebywa w więzieniu

Po pięciu dniach zostałam sama z dzieckiem. Prawie na moich oczach to się stało, więc było to traumatyczne przeżycie . Ja naprawdę, pomimo tego, że byłam silna i miałam ogromne wsparcie wszystkich dookoła, to miałam takie myśli, że wyjdę po prostu i skoczę z balkonu - wyznała w programie "Dzień dobry TVN".

Magda Pyznar przyprowadziła córkę do taty

Mając na uwadze dbałość o utrzymanie kontaktów rodzicielskich, Magda odwiedza ukochanego wspólnie z córką . Odniosła się do tego podczas ostatniej sesji Q&A, w ramach której odpowiadała na serię pytań internautów. Jedna z nich zapytała ją o to, czy Zuzia chodzi na widzenia z tatą . Kobieta udzieliła wyczerpującej odpowiedzi.

Bramki takie jak na lotnisku, więc powiedziałam, że trzeba przejść i tyle. Strażnicy to w większości też ludzie - są dla siebie mili. (...) To jest dziecko, ona nie zwraca na to uwagi. To jest właśnie to, o czym wcześniej pisałam: problem osiąga taką rangę jaką jej nadamy. Koniec. Kropka. Idziemy do taty, śmiejemy się, bawimy w kąciku dla dzieci, jemy słodkości i tyle - odpowiedziała Magda.