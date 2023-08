Magda Pyznar opowiada o ZARĘCZYNACH w więzieniu: "To ja przyniosłam pierścionek". Ujawniła też, co ze ŚLUBEM

Magda Pyznar znana z "Warsaw Shore" samotnie wychowuje córkę, podczas gdy jej partner odsiaduje wyrok. Ojciec 4-letniej Zuzi został aresztowany tuż po jej przyjściu na świat. Kobieta wspomina ten okres jako jedno ze swoich najcięższych przeżyć. Kilka dni temu media obiegł post Pyznar, w którym pochwaliła się radosną nowiną. Celebrytka zaręczyła się ze swoim partnerem w więzieniu.

Powiedziałam "tak"!!! 💍 zawsze mówiłam, że chcę to zrobić inaczej niż wszyscy i dziś moje marzenie zostało spełnione i to w najbardziej zwariowanym miejscu! Nie ma piękniejszego i bardziej dojrzałego uczucia niż to, które nas połączyło. Kocham go i jestem szczęśliwa!!! - opisała w mediach społecznościowych.

Magda Pynar o zaręczynach w więzieniu

Aktualnie gwiazda mieszka w Hiszpanii, jednak od czasu do czasu pojawia się na warszawskich salonach. Podczas imprezy koleżanki z branży, Justyny Gradek, w rozmowie z serwisem pomponik.pl opowiedziała o trudnej relacji z partnerem i zaręczynach w więzieniu.

To dla nas zaciśnięcie więzi. On jest w ciężkiej sytuacji, ciężej niż ja — wyznała.

Jak otwarcie mówi, zawsze chciała zaręczyny w... dziwnym miejscu. Więzienie idealnie wpasowało się w jej zamysł. Celebrytka przyznała, że wszystko musiała sama zorganizować sama.

To ja przyniosłam pierścionek [...] jak wchodziłam z pierścionkiem nie miał dla mnie żadnej wartości [...], kiedy on uklęknął i włożył na palec, to się popłakałam i od tamtej pory ma ogromną wartość. Wszyscy mu gratulowali, nawet służba więzienna — przyznała.

Ślub w więzieniu? Pynar o wymarzonym dniu

W rozmowie z serwisem gwiazda "Warsaw Shore" opowiedziała o ślubnych planach i organizacji wesela. Przyznała, że mimo początkowych planów, zdecydowała się poczekać, aż narzeczony opuści więzienne mury.

Początkowo myślałam o tym. Jak moi znajomi i mama to usłyszała, to powiedziała: "ty jesteś wariatka, ty to zrobisz", jednak jak teraz byłam w więzieniu, to stwierdziłam, że ze ślubem i weselem poczekamy. Chce mieć wesele w Hiszpanii na plaży - zdradziła.

