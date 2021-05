Magda z "Rolnik szuka żony" URODZIŁA!

Karina 46 min. temu zgłoś do moderacji 17 6 Odpowiedz

A co się dziewczyna będzis ociągać.Stabilizację finansową już ma,wyszaleć się zdążyła.Na wsiach kobiecie rolniczce(i facetowi też) nie tak łatwo znaleźć drugą połówkę.Ludzi tam mniej niż w mieście i bardziej widać niezaradnych lub pijących.Na co ma czekać?Na to jak walnie jej 40 i jeszcze mniejsze szanse będzie miała?A tak młodzi to łatwiej się do siebie przyzwyczaić i dobry czas dzieci urodzić.Myslę,że dziewczyna super temat ogarnęła.Szczęścia życzę.