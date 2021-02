Magda z "Rolnik szuka żony" ZARĘCZYŁA SIĘ z Jakubem i planuje... UNIEWAŻNIĆ poprzedni ślub kościelny

Chociaż wielu fanów Rolnik szuka żony miało poważne wątpliwości co do szczerości uczucia Magdy i Jakuba, wygląda na to, że ich związek wręcz kwitnie. Kilka miesięcy temu widzowie spekulowali nawet, że para spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. Żadne z nich nie potwierdziło co prawda tych rewelacji, ostatnio rolniczka zdradziła jednak, że wraz z partnerem planują potomstwo. Jeśli natomiast nie uda jej się unieważnić poprzedniego małżeństwa, zadowoli się ślubem cywilnym.