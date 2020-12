"Rolnik szuka żony": widzowie nie wierzą w szczerość uczuć Magdy i Kuby. "SZTUCZNOŚĆ aż bije po oczach!"

Magda zaprosiła na gospodarstwo trzech kandydatów: Mateusza, Adama i Pawła , ale z żadnym z nich nie udało jej się nawiązać bliższej relacji. Postanowiła więc na nowo przejrzeć wszystkie zgłoszenia i odezwać się do pominiętego z początku Kuby . Po spotkaniu oboje stwierdzili, że chcą rozwijać znajomość. Aktualnie są parą i planują wspólną przyszłość. W rozmowie z Manowską zakochani wyznali, że chcą niebawem razem zamieszkać i założyć rodzinę.

Do końca roku Magda będzie u siebie, ale na początku stycznia może się tu już przeprowadzi - ujawnił Kuba.

Widzowie nie wierzą jednak w szczerość uczuć tej pary. W komentarzach na oficjalnym fan page’u programu na Facebooku piszą, że "wyglądało to sztucznie".

"Zero głębszych emocji, zaangażowania z jego strony. Nie wiem, nie czuję tego czegoś u nich", "Ten Kuba jest tak nieszczery w zachowaniu, jakby faktycznie tylko swoją rolę miał odegrać", "Strasznie to sztuczne i wyreżyserowane", "Kuba wyglądał jak aktor wynajęty do programu", "Sztuczność aż bije po oczach" - czytamy.