Magdalena Adamowicz pięć lat temu straciła męża. Wdowa po Pawle Adamowiczu mówi, jak dziś wygląda jej życie

13 stycznia 2019 roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do wstrząsającego wydarzenia. Kilka minut po godzinie 20.00 w trakcie corocznego "Światełka do Nieba" na scenę wtargnął Stefan Wilmont, który trzykrotnie dźgnął nożem Pawła Adamowicza. Kolejne godziny potwierdziły, że były to rany śmiertelne. Prezydent Gdańska zmarł 14 stycznia, zostawiając żonę i osieracając dwie córki.