Monika Miller doświadczyła PRZEMOCY ze strony rówieśników: "Rzucali we mnie kamieniami, pluli na mnie..."

Monika Miller szturmem weszła do rodzimego show-biznesu. Nie ma co ukrywać, że skutecznie pomógł jej w tym były premier. Wystarczyło umieścić na Twitterze jedno zdjęcie obficie wytatuowanej wnuczki, by uruchomić medialną lawinę. Zamierzony cel został osiągnięty, w efekcie czego dziewczynę mogliśmy kilkukrotnie zobaczyć na szklanym ekranie, m.in. w niezatapialnym "Tańcu z gwiazdami".