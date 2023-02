Magdalena Boczarska i odmieniony Simone Susinna pozują na konferencji prasowej filmu "Heaven in Hell" (ZDJĘCIA)

Magdalena Boczarska może poszczycić się już ugruntowaną pozycją na polskiej scenie filmowej. Aktorka zagrała w wielu popularnych produkcjach, a ostatnimi czasy sporo zamieszania narobił jej najnowszy projekt, w którym to pojawił się również Simone Susinna. 29-latek znany z filmów Blanki Lipińskiej, w przeciwieństwie do swojej filmowej koleżanki, dopiero rozpoczyna przygodę z aktorstwem. Do tej pory można go było oglądać bowiem tylko w dwóch odsłonach erotyków Blanki. W obydwóch miał się czym popisać...

10 lutego będzie miała miejsce premiera romansu "Heaven in Hell" w reżyserii Tomasza Mandesa. W filmie oprócz Boczarskiej i Susinny zobaczymy również Katarzynę Sawczuk, Sebastiana Fabijańskiego, Janusza Chabiora i Katarzynę Kwiatkowską. Jak możemy przeczytać w opisie filmu, będzie on opowiadał o relacji dojrzałej kobiety z młodszym partnerem.

W "Heaven in Hell" Olgę (Magdalena Boczarska) i Maksa (Simone Susinna) dzieli 15 lat różnicy. Ona to kobieta sukcesu, matka dorosłej córki. On - przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i łapiący każdą chwilę. Los postawił ich sobie na drodze, rozpalił zmysły i uwikłał w płomienny romans - dowiadujemy się.

Mateusz Banasiuk był zazdrosny o Magdę Boczarską

O współpracy Magdy i Simone wypowiadał się już wcześniej ukochany Boczarskiej - Mateusz Banasiuk. Aktor przyznał, że źle znosił sceny intymne z udziałem Magdy i włoskiego aktora.

Oczywiście, że jestem zazdrosny. Zwłaszcza o takiego przystojnego faceta jak Simone Susinna. To nie są łatwe sceny do zagrania dla aktorów. Wyobraź sobie stworzyć w takich okolicznościach, kiedy jest mnóstwo osób z ekipy, coś magicznego i jakąś namiętność, bliskość. To jest cholernie trudne zadanie - opowiadał w rozmowie z Pudelkiem.

Magdalena Boczarska i Simone Susinna pozują na konferencji "Heaven in Hell"

Magdy i Simone nie mogło zabraknąć na konferencji poświęconej produkcji. Aktorzy pozowali razem na ściance, a Włoch zaprezentował się w nowej odsłonie. Fani erotyków Lipińskiej z pewnością zapamiętali go w krótkich włosach, a tym razem można było podziwiać bujną czuprynę Susinny. 29-latek postawił na rockowy outfit, występując w jeansowej czarnej koszuli, ciemnym podkoszulki i skórzanych spodniach. Magda Boczarska postawiła z kolei na kobiecy print, a na konferencji pojawiła się odziana w sukienkę w kwiaty, którą zestawiła z kowbojkami.

Jesteście ciekawi, jak poradzili sobie na ekranie?

