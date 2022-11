Mateusz Banasiuk jest zazdrosny o intymne sceny Boczarskiej z Simone Susinna! "Zwłaszcza o tak przystojnego faceta..." (WIDEO)

Szkoda 50 min. temu zgłoś do moderacji 178 18 Odpowiedz

Nie dziwię się. Boczarska to fajna, ładna babka. Do dzisiaj nie rozumie, co ona robila z Karolakiem. A banasiuk przy niej to takie duże dziecko. Widać, że szczęścia do facetów, to ona niestety nie ma.