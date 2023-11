Magdalena Cielecka odsłania ZGRABNE NOGI na warszawskiej gali, pozując u boku Roberta Kupisza. Stylowa? (ZDJĘCIA)

True 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ona dla mnie calkowicie stracila sympatiee i wiarygodnosc po tej reklamie alkoholu! Wybaczcie, ale w PL 2,5 miliona dzieci zyje w pijackich rodzinach tracac to vo najcenniejsze- blogie radosne dziecinstwo!! Ona sama z takiego domu plus 15 lat zwiazku z alkoholikiem. Nosi sie na tym ze jest gwiazda w PL, ok jest swietna aktorka, ale jako osoba raczej nieszczera!