Magdalena Cielecka wspomina okładki, na których pozowała TOPLESS. Pokazała zdjęcia: "Upały, upały"

Magdalena Cielecka wspomina okładki, na których pozowała topless

Choć Cielecka należy do grona gwiazd, które stronią od nadmiernego rozgłosu i skupiają się na zawodowych projektach, swego czasu aktorka znalazła się w centrum mini-skandalu. Wszystko za sprawą sesji okładkowej do magazynu "Elle" z 2004 roku, podczas której Magdalena pozowała topless . Po sześciu latach gwiazda nie wspominała tych kadrów najlepiej.

Tak siebie nie lubię w tej sesji! Nie dlatego, że zdjęcie jest brzydkie. To dobre zdjęcie, chyba nawet wyglądam na nim ślicznie, ale patrzę na nie i czuję, że to nie ja! Nie potrafię tego racjonalnie wytłumaczyć. Są takie okresy w życiu, że człowiek czuje się ze sobą lepiej albo gorzej. Widocznie wtedy był kiepski moment. Zaczęło się od włosów. Miałam krótką grzywkę, musiałam ją obciąć do filmu, w którym wtedy grałam. Nie znoszę siebie z taką grzywką! Może dlatego i okładka, i sesja wydają mi się pomyłką. Chociaż nie żałuję, że to zrobiłam, widać tak miało być, żebym czegoś się nauczyła - mówiła w rozmowie z "Twoim Stylem".