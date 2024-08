Rzadki widok: Magdalena Cielecka opublikowała zdjęcie z młodszym o 16 lat Bartoszem Gelnerem. Fani oczarowani: "PIĘKNA PARA"

O tym, że Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner są razem, media zaczęły rozpisywać się w 2019 roku. Związek aktorów od początku budzi olbrzymie emocje, głównie za sprawą tego, że w ich relacji to ona jest tą starszą i to o 16 lat. Zainteresowanie potęgował też fakt, że zakochani nie są zbyt wylewni, jeżeli chodzi o opowiadanie o tym, co ich łączy. Do dzisiaj mówią o sobie nawzajem wyjątkowo zdawkowo.