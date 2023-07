Magdalena Cielecka zdradza sekret wiecznej młodości, zachwalając swój wygląd: "Wiem, że NIE WYGLĄDAM NA SWÓJ WIEK"

Magdalena Cielecka debiutowała w polskiej branży filmowej prawie 30 lat temu. Aktorka ma na swoim koncie niezliczoną liczbę ról oraz nagród. Artystka od zawsze wyróżniała się na tle innych, nie tylko swoją kunsztowną grą, ale też i nietuzinkową urodą. Choć niektóre gwiazdy z czasem przestają przypominać samych siebie, to w przypadku Cieleckiej lata mijają, a uroda pozostaje niezmienna .

Aktorka gościła na lipcowej okładce "Twojego Stylu". W rozmowie z magazynem Magdalena poruszyła temat swojego wieku, ujawniając, jaki ma do niego stosunek. Nie od dziś wiadomo, że często gwiazdy próbują się odmładzać i niezbyt często obnoszą się ze swoją metryką. Cielecka jest jednak wyjątkiem.

(...) Wygrałam los na loterii za pomocą splotu genów moich rodziców. Zwykle podkreślam, ile mam lat, czyli 51 z hakiem. Często słyszę: "No co ty? Niemożliwe!" To miłe, łechce próżność - powiedziała Cielecka w wywiadzie dla magazynu "Twój Styl".