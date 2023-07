Magdalena Frąckowiak WRÓCIŁA na wybieg na Tygodniu Mody w Paryżu i zachwyciła fanów: "Chcemy widzieć królową częściej" (ZDJĘCIA)

Magdalena Frąckowiak bez wątpienia należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek. Gdańszczanka zrobiła międzynarodową karierę w branży modowej i swego czasu współpracowała z największymi światowymi projektantami, w tym Ralphem Laurenem, Chanel, Versace czy Pradą. W pewnym momencie Frąckowiak wyraźnie wycofała się jednak ze świata show biznesu i znacznie ograniczyła bywanie na salonach. W ostatnich latach o modelce głośno było głównie w kontekście jej aktywności w mediach społecznościowych. Celebrytka relacjonowała na przykład w sieci zmagania z tajemniczą chorobą, w pewnym momencie zamknęła się też w buddyjskim klasztorze, by "studiować buddyzm i medytację". Kilka lat temu modelka na Instagramie porównywała się także do... bogini Hatszepsut i Jana Pawła II.