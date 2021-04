Co dzieje się z Magdą Frąckowiak? Porównuje się do bogini Hatszepsut i Jana Pawła II...

Nie wiadomo do końca, czym teraz zajmuje się Frąckowiak . Dawno nie wzięła udziału w żadnej sesji zdjęciowej, a na jej Instagramie próżno szukać postów dokumentujących dokonania zawodowe. Szczerze mówiąc, od kilku dni Magda wrzuca do sieci bardzo niepokojące treści . Wygląda na to, że stare konto usunęła, a na nowym porównuje się do bogini Hatszepsut i Jana Pawła II.

W ciągu kilku dni na konto Frąckowiak trafiło grubo ponad 300 postów, wiele będących lustrzanym odbiciem tych samych zdjęć. Przewijają się motywy egipskich bogów, sztuki sakralnej, są nawet nagłówki o kraterach na Syberii. Chociaż wygląda to na włam, posty chyba jednak publikuje sama Frąckowiak: daje do nich niepokojące opisy, zamieszcza też aktualne selfie i nagrania, na których zachowuje się co najmniej dziwnie. Modelka porównała się chociażby do Czarnej Madonny, egipskiej bogini Hatszepsut i Jana Pawła II. Często pisze o sobie per "holy Magdalena", a w notce bio grozi, że obserwującym wypadną włosy...