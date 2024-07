Magdalena Lubacz wyszła za mąż! Zwyciężczyni "Projektu Lady" postawiła na WYDEKOLTOWANĄ suknię (ZDJĘCIA)

Lilia 42 min. temu zgłoś do moderacji 30 6 Odpowiedz

Pamiętam slub jakiejś pary z rodziny szlacheckiej. Ślub był chyba we Włoszech. Panna Młoda w klasycznej , prostej pieknej i skromnej sukience, Pan Młody ubrany z klasą. Żadnego przepychu, c..ckow na wierzchu, sztucznych , zagęszczanych rzęs ( jak tutaj). Przepiękna para, skromny ślub z klasą. Można? Tylko ci ludzie mają klasę a w Polandii musi być golizna, sztuczność i z przepychem... na pokaz.. my to jednak jeszcze dziki wschód....