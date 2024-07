Magdalena Lubacz z "Projektu Lady" się zaręczyła! Pokazała pierścionek: "Będą narzeczoną przez NIECAŁE 2 DNI" (FOTO)

Magdalena Lubacz zaręczona. Powiedziała "tak" dwa dni przed ślubem

Nie mogła w związku z tym nie poinformować także o poważnych zmianach w życiu prywatnym. Maluba od pewnego czasu jest zakochana w gwieździe freak fightów - Macieju Rataju , za którego lada chwila wyjdzie za mąż. Co ciekawe, choć para szykuje się do ślubu i wesela, do tej pory nie była zaręczona. Jednakże lepiej późno niż wcale i w czwartek Magda w końcu doczekała się pierścionka.

Już w sobotę nasz ślub! Jest we mnie tyle emocji, że nie wiem, co napisać! Jutro coś dla Was nagram prosto z serca. Ślub i wesele w 3 tygodnie? Tak - to możliwe. @m_rataaj, dziękuję - czytamy pod jej zdjęciem z bukietem kwiatów i przyozdobioną pierścionkiem zaręczynowym dłonią.