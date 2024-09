Magdalena Mielcarz gorzko o macierzyństwie: "Taka powtarzalność"

Macierzyństwo może dać w kość, ale dużo zależy też od pomocy i charakteru meza, partnera. Jeżeli po pracy wraca do domu i już nic nie tyka, nie pomaga, nie zajmuje się dziećmi to jest ciężko. Ja jak swojego czasem prosiłam o drobną pomoc to słyszałam: no ale przecież siedzialas cały dzień na czterech literach to miałaś czas się wyleżeć i wypachniec. A jak proszę o pieniądze na rachunki to zaczyna się awantura i wyzwiska. W tygodniu że mną nie rozmawia, jedyne jak go pytam co u niego to codziennie odpowiada jednym słowem: praca.