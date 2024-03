Magdalena Narożna gorzko o byłym mężu: "Nie pozwolę nigdy nikomu innemu, by w ten sposób mnie traktował"

Cyrk 13 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Zabawne są takie kobiety, gniją w patologi x lat, dają się wyzywac poniżać, zdradzać a jak już się szambo wyleje,i coś się stanie że raczej przez osoby inne niż same zainteresowane związek się kończy, to wyskakują jak Filip z konopi że swoimi wywodami, że chcą inspirować inne że są silniejsze niż kiedykolwiek, teraz to już są nie do zajechania, one były ofiarami a partnerzy oprawcami tylko czemu tyle te kobiety z nimi siedzą? Dla mnie same są winne ,że tak je ktoś traktuje , nie ma co szukać głębi w przekazie ,siedzą takie dla korzyści z reguły potem mówią, że dla to wszyatko było dla dobra dziecka, żeby na dzień dobry zryc dziecku beret ,że mamusia tyle poświęciła ,przeszła etc ehhh