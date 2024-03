U Narożnych jednak po staremu... Tak Magdalena zareagowała na "przeprosiny" Dawida: "Nie godzę się na KOLEJNE KŁAMSTWA"

Na początku marca informowaliśmy was o wyjątkowo chłodnych, choć wciąż niespodziewanych przeprosinach pod adresem Magdaleny Narożnej, które pojawiły się na profilu Dawida Narożnego - jej niegdysiejszego małżonka. Dawid okrasił post obszernym opisem o tym, jak to w sumie on sam był ofiarą wielu nikczemnych zachowań, ale stawia się w pozycji osoby dojrzalszej i wyciąga dłoń w ramach pojednania. Nie było specjalnym zaskoczeniem, że Magdzie tego typu "pojednanie" niespecjalnie przypadło do gustu. Wzięła się za pisanie.