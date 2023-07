Magdalena Narożna od dawna nie pokazuje partnera. Fani węszą ROZSTANIE! W końcu zabrała głos

Magdalena Narożna zawitała do rodzimego show biznesu, gdy wraz z grupą "Piękni i młodzi" wystąpiła w programie "Must Be The Music". Zespół disco-polo zakończył rywalizację w talent show ze sporym sukcesem i w szybkim tempie zdobył rozpoznawalność. O liderce formacji w ostatnim czasie mówi się głównie w kontekście imponującej metamorfozy. Narożna chwali się jej efektami w mediach społecznościowych, ochoczo prezentując odmienioną sylwetkę.