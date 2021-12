Magdalena Narożna wydała oświadczenie ws. byłego męża. Internauci są zażenowani: "Najbardziej SZKODA DZIECKA!"

W piątek Magdalena Narożna wystąpi na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" w Zakopanem. Z tej okazji kilka dni temu wokalistka Pięknych i Młodych postanowiła powrócić pamięcią do karczemnej sylwestrowej awantury, która dwa lata temu wywiązała się między nią i Dawidem Narożnym oraz ich partnerami. W rozmowie z Pomponikiem celebrytka nazwała byłego męża "niedojrzałym osobnikiem", jednocześnie zapewniając, że stara się nie rozpamiętywać przeszłości i pozostawić złe wspomnienia daleko za sobą. Na odpowiedź Narożnego nie trzeba było długo czekać...

I tak wkrótce Dawid Narożny opublikował na InstaStories screeny z monitoringu, na których mogliśmy podziwiać wyczyny jego byłej podczas pamiętnej sylwestrowej nocy. Wokalista disco polo czule określił matkę swojego dziecka mianem "niezrównoważonej pani" i polecił Telewizji Polskiej wzmocnienie ochrony podczas zbliżającego się sylwestrowego koncertu. Niedługo później udostępnił w instagramowej relacji nagranie, w którym stwierdził, że pokazane przez niego materiały to jedynie "mała namiastka tego, co tam się dzieje w rzeczywistości". Poinformował również, iż Magdalena Narożna założyła jego obecnej ukochanej sprawę w sądzie, którą ostatecznie przegrała. Jak stwierdził, sąd miał uznać, że to wokalistka zaatakowała jego partnerkę.

W poniedziałek Narożna postanowiła odnieść się do wywodów byłego męża i opublikowała na Instagramie specjalne oświadczenie. Wokalistka otwarcie zarzuciła byłemu kłamstwa i manipulacje. Zapowiedziała też, że nie zamierza odnosić się do ataków Dawida.

W związku z kolejnymi naruszającymi moje dobra osobiste, nieprawdziwymi i zmanipulowanymi materiałami oraz wypowiedziami udostępnionymi przez mojego byłego męża, oświadczam, iż nie będę się publicznie odnosić do tych oszczerstw i ich komentować - rozpoczęła.

Magda zapewniła, że choć jest osobą publiczną, stara się chronić swoją prywatność, a w wywiadach wielokrotnie podkreślała, iż małżeństwo z Narożnym jest dla niej zamkniętym rozdziałem. Wszelkie wypowiedzi Dawida na swój temat uważa więc za zwyczajne próby zaistnienia w mediach.

(...) Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat ignorowałam kierowane w moją stronę przez byłego męża publiczne złośliwości oraz znieważenia. Uważam, że ani profile społecznościowe, ani tym bardziej portale plotkarskie, o których atencję niektórzy usilnie zabiegają, nie są odpowiednim miejscem do przedstawiania swoich racji. Zarówno ja, jak i moi najbliżsi wiedzą, jak faktycznie wyglądała przeszłość, co przeżyłam i jaką osobą, wbrew tym pomówieniom, jestem. Prezentowaną przez mojego byłego męża postawę odbieram tylko i wyłącznie jako próbę szerszego publicznego zaistnienia, a ja do przynoszenia rozgłosu w ten sposób nie chcę się przyczyniać (...) - czytamy w oświadczeniu celebrytki.

Pod wpisem Narożnej zdążyło już pojawić się wiele komentarzy internautów. Co ciekawe, zdania użytkowników Instagrama w sprawie sporu między byłymi małżonkami są mocno podzielone. Choć wielu obserwatorów Magdy stanęło po jej stronie, nie brakowało też głosów krytyki.

Zazdrość pani byłego męża jest chora; Brawo Madzia; Szuka rozgłosu za wszelką cenę. To już się robi chore, dorosły facet, a non stop drąży temat o byłej żonie; Boli go, że o nim nikt nie pamięta, a ty zarobisz, bo zapraszają cię np. na tego Sylwestra; Brawo Madzia i to się nazywa klasa; Brawo. Tym bardziej z szacunku dla waszej córki. Piękna postawa; No w końcu. Wielokrotne widziałam zaczepki pana Dawida i tak jesteś kobieto cierpliwa; Jesteśmy z tobą - pisali wielbiciele Narożnej.

Niektórzy internauci uważali jednak, że w ostatnim wywiadzie Magda sprowokowała męża. Pojawiły się też opinie, iż żadne z małżonków nie jest bez winy, a cały spór jedynie odbija się na ich córce.

Nagrania pokazują inną rzeczywistość...; (...)Trzeba ponosić konsekwencje swoich słów. Dałaś wywiad, to masz odpowiedź; Powinni porozmawiać ze sobą i dla dobra dziecka zakopać topór wojenny (...); Najbardziej w tym wszystkim szkoda mi Gabi. Oby nigdy nie zobaczyła tego, co rodzice między sobą wywlekają...; Moim zdaniem on po prostu nie pozostaje dłużny...; Otóż to. Pani Magda niech nie udaje takiej niewinnej. Filmy pokazują prawdziwe oblicze; (...) Dla dobra córeczki mogliby odpuścić sobie te prostackie aferki; Wina leży po obu stronach! Pani w wywiadzie oczerniła go, więc on też miał prawo ne pozostawić na pani suchej nitki. Dokuczacie sobie nawzajem, taka jest prawda; (...) Najlepsze jest to, że nikt z nas nie wie, co tam zaszło (...). Jedno warte drugiego. Szukanie rozgłosu i tyle - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że Narożni powinni zakopać już ten topór wojenny dla dobra córki?

