Magdalena Narożna ostrożnie o TVP: "Rządzi się swoimi prawami i ustala swoje reguły" (WIDEO)

Atmosfera wokół wyboru polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję zrobiła się dość napięta, kiedy okazał się nim Rafał Brzozowski. Choć wygrana w Szansie na sukces gwarantowała Alicji Szemplińskiej status polskiej reprezentantki w 2020 roku, to ostatecznie zdecydowano, że to Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" będzie reprezentował nasz kraj w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji . Internauci nie zostawili na artyście suchej nitki. Mimo gigantycznej fali krytyki Rafał Brzozowski najwyraźniej stara się nie tracić pogody ducha.

Swoich sił w eliminacjach do Eurowizji kilka lat temu próbowała również Magdalena Narożna . Piosenkarka w rozmowie z Michałem Dziedzicem przyznała, że nie zna za dobrze twórczości Brzozowskiego, którego kojarzy jedynie z hitów sprzed niemal dekady. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi odniosła się również do podejmowanych decyzji w TVP, które od dłuższego czasu nie spotykają się z aprobatą internautów i widzów. Kobieta przyznała, że TVP "rządzi się swoimi prawami".

Powiem szczerze, że w tym roku nie śledziłam tego, co się dzieje. Nie słyszałam piosenki. Już od jakiegoś czasu TVP rządzi się swoimi prawami i ustala swoje reguły. Tęsknię za Eurowizją, którą pamiętam jako dzieciak - powiedziała. Siadało się przed telewizorami, kibicowało się i chciało się wysyłać SMS-y. Ludzie decydowali o tym, co im się podoba i co Polakom w duszy gra, być może to efekt pandemii. Wolałam wcześniejszą formułę Eurowizji.