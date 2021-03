Rafał Brzozowski jedzie na Eurowizję. Zasłużył sobie?

To właśnie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" będzie reprezentował nasz kraj w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Przyjrzeliśmy się dokonaniom Rafała, które zaowocowały tym zaskakującym sukcesem.

Podczas piątkowego wydania Pytania na Śniadanie ujawniono, że to właśnie Rafał Brzozowski będzie reprezentował nasz kraj w Konkursie Piosenki Eurowizji. Finały konkursu odbędą się 18, 20 i 22 maja w Ahoy Arenie w Rotterdamie. Występ polskiego artysty zaplanowany jest na 20 maja i będzie transmitowany w TVP.

Taneczny utwór The Ride jest już dostępny na oficjalnej stronie Eurowizji. Sam prowadzący "Jaka To Melodia" zapewnia, że zrobi wszystko, by widzowie na całym świecie pokochali jego przebój.