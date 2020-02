Rafał Brzozowski zdobył Telekamerę w kategorii "OSOBOWOŚĆ TELEWIZYJNA"

Przypomnijmy, że Rafał zaczynał karierę w 2011 roku w The Voice of Poland, gdzie odpadł tuż przed finałem. Szybko nagrał chwytliwe single i zdobył ogromną popularność jako wokalista. W 2017 Jacek Kurski odkrył jego talent konferansjerski i powierzył mu prowadzenie odświeżonej wersji Koła Fortuny. Z kolei w ubiegłym roku Brzozowski zastąpił Norbiego na stanowisku gospodarza teleturnieju Jaka to melodia?.