Magdalena Narożna w ODWAŻNEJ kreacji odsłania wdzięki na planie nowego teledysku

Magdalena Narożna odsłania kulisy nowego teledysku. Postawiła na odważną kreację

Niedawno w sieci zadebiutował kolejny singiel Pięknych i Młodych "Czułe słowa". Od kilku dni Magdalena Narożna ochoczo promuje więc nowy utwór w mediach społecznościowych, pokazując fanom kolejne ujęcia z nakręconego do niego teledysku. Znana z zamiłowania do szalonych kreacji wokalistka zadbała rzecz jasna, by w klipie nie zabrakło efektownych stylizacji - przed kamerą wystąpiła na przykład we wściekle różowej peruce czy kapeluszu z frędzlami. W pewnym momencie postanowiła także zaprezentować się w nieco bardziej odważnym wydaniu.