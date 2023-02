Magdalena Narożna szokuje kolejną fryzjerską metamorfozą. Tym razem postawiła na WŚCIEKŁY RÓŻ (FOTO)

Magdalena Narożna przebojowo weszła do show biznesu kilka lat temu, gdy za kulisami Sylwestra z Dwójką doszło do solidnej awantury z udziałem jej byłego męża i ich ówczesnych partnerów. Po równie potężnej wymianie ciosów na łamach mediów Narożni poszli własnymi ścieżkami, a aspirującej celebrytce przypadł w udziale m.in. występ w jednej z edycji "Twoja twarz brzmi znajomo".

Magdalena Narożna i jej fryzjerskie metamorfozy. Kolejny raz wszystkich zaskoczyła

Show biznes bywa nieubłagany, dlatego koncertowanie w roli wokalistki Pięknych i młodych to tylko część tego, czym na co dzień trudni się Magdalena Narożna . Bywała już na eventach, reklamowała produkty, a naturalnym przedłużeniem jej aktywności jest oczywiście profil na Instagramie. To tam chwali się wyjazdami oraz urywkami z codzienności, które śledzi pokaźne grono fanów.

Magdalena Narożna ma nową fryzurę. Fani są podzieleni: "Zdecydowanie na nie"

Teraz Narożna znów zaskoczyła i tym razem zaprezentowała się we wściekłym różu. Wszystko w ramach premiery nowego teledysku, dlatego zachodzi podejrzenie, że to raczej (i zdaniem niektórych na szczęście) peruka. W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliśmy i jest to spora zmiana, gdyż ostatnimi czasy przyzwyczaiła nas do blondu.