"Piękna i młoda" Magdalena Narożna dzieli się złotymi myślami, odsłaniając przy okazji CIAŁKO W BIKINI: "Piękno nie tkwi w wyglądzie" (FOTO)

Przeciętny czytelnik Pudelka o wokalistach zespołu "Piękni i Młodzi" dowiedział się dopiero przed dwoma laty, kiedy to za kulisami Sylwestra z Dwójką między Magdaleną Narożną a jej byłym mężem i ich ówczesnymi partnerami doszło do solidnie udokumentowanej burdy. Od tamtej pory Narożni mogą cieszyć się stałym miejscem w tabloidowych rubrykach. Jak widać i tym razem skandal okazał się więc świetnym narzędziem do rozkręcenia machiny promocyjnej.