Magdalena Narożna wraca z PLATYNOWYMI DOCZEPAMI do piersi. Fani zachwyceni: "Super, JAK NIE TY" (ZDJĘCIA)

Magdalena Narożna na dobre zaistniała w kolorowej prasie dzięki pijackiej burdzie, w której uczestniczyła wraz z byłym mężem za kulisami Sylwestra z Dwójką na samym początku 2020 roku. Od tamtego wydarzenia średnio co parę miesięcy docierają do nas informacje na temat kolejnych konfliktów między discopolowcami - a to Magda przybędzie na komunię w ażurowym staniku, to znów jej ex zacznie kręcić jakąś awanturę. Krótko mówiąc, nie można się nudzić.