Magdalena Narożna w podróbkach (?) espadryli Chanel. W sklepie kosztują około 100 zł (FOTO)

Magdalena Narożna , znana z formacji "Piękni i Młodzi", najwyraźniej z uwagą śledzi trendy i lubi za nimi nadążać. Zdaje się przy tym mieć zdroworozsądkowe podejście do mody – zamiast wydawać fortunę na ekskluzywne zakupy, sięga niekiedy po ubrania lub dodatki inspirowane tymi z wybiegów . Przykładem jest look, jakim artystka pochwaliła się przy okazji swojej fotki z babcią.

Kompozytorka i autorka tekstów "Pięknych i Młodych" wybrała się z wizytą do babci w rodzinnym Pniewie. Z tej okazji włożyła komplet, składający się z bluzki z falbankami i asymetrycznej spódnicy. Stylizację Magdalena Narożna uzupełniła pasującymi dodatkami: torbą Louis Vuitton Speedy w charakterystyczną kratę oraz białymi espadrylami. I to właśnie one mogą wzbudzić kontrowersje.