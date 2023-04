Magdalena Narożna zadebiutowała jako... "aktorka"! "Zawsze marzyłam o tym, żeby zagrać w jakimś serialu"

Magdalena Narożna wciąż jest wokalistką znanego (choć na skutek rodzinnych burd odświeżonego) zespołu Piękni i Młodzi. Jak to bywa z celebrytkami podobnego pokroju, ostatnio artystka zaskoczyła fanów zmianą "branży". 5 kwietnia na antenie TV4 został wyemitowany odcinek serialu "Policjanci i policjantki", w którym to wystąpił nie kto inny, jak właśnie Narożna. Okazuje się, że jej postać może wprowadzić świeży wątek do serialowej fabuły.

W nowym odcinku serialu Magdalena Narożna wciela się w rolę Alicji. Jej postać ma z piosenkarką więcej wspólnego, niż nam się wydaję. Bohaterka grana przez artystkę również jest wokalistką. Członkini Pięknych i Młodych wyznała, że odgrywana przez nią rola pozwoliła jej zdobyć nowe doświadczenie. Narożna mówi wprost, że cieszy się z faktu, że mogła zaangażować się w coś nowego.

Powiem szczerze, że troszeczkę stresowałam się. To jest moje nowe doświadczenie, chociaż ogromnie się cieszę, ponieważ zawsze marzyłam o tym, żeby zagrać w jakimś serialu, w jakimś filmie. Udało się - powiedziała producentom stacji TV4.

Fani zachwyceni rolą Magdaleny Narożnej

Wokalistka usiłowała udowodnić, że na planie serialu radzi sobie równie dobrze, co na koncertach. Swoim nowym angażem pochwaliła się na instagramowym koncie. Fani nie szczędzili jej komplementów.

Super Madziu! Powodzenia! Widać że nie stoisz w miejscu i niczego się nie boisz! A ci co wyśmiewają to by się NIGDY w tv nie pokazali ani na scenie więc mają gó*no do gadania, niech dalej leżą w łóżku i się śmieją ameby Brawo!; Super Madziu ciekawe jakie jeszcze talenty w sobie odkryjesz pięknie wyszło ;* ;); Rób swoje i do przodu ! - piszą internauci w komentarzach.

Wiemy, co wydarzy się w nowym odcinku "Policjantów i policjantek" z udziałem Narożnej

W najnowszym odcinku "Policjantów i policjantek" patrol siódmy przyjmuje zgłoszenie o włamaniu do kliniki. Dyrektorka placówki nie wie, kto mógłby być złodziejem. W tym samym czasie narzeczona Bachledy odbyła rozmowę ze znaną piosenkarką, w rolę której wcieliła się Narożna. Jagna pragnie nawiązać z nią współpracę. Miłosz wspiera partnerkę i ma nadzieję, że to spotkanie otworzy jej drzwi do kariery.

Myślicie, że Orły 2023 będą należeć do Narożnej?

