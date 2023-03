Magdalena Narożna odsłania brzuch i zalicza makijażową wpadkę (ZDJĘCIA)

Magdalena Narożna nie przestaje zaskakiwać. Artystka disco polo przebiła się do mainstreamu dzięki głośnej burdzie za kulisami sylwestra TVP sprzed paru lat i od tamtego czasu konsekwentnie udaje jej się podtrzymywać zainteresowanie tabloidów swoją osobą. W ostatnim czasie rozśpiewana celebrytka przeszła poważną metamorfozę. Zainstalowała imponujące doczepy, a także mocno wzięła się za swoją figurę. Efektami pracy ochoczo chwali się teraz na ściankach.

Magdalena Narożna z torebką za kilkanaście tysięcy?

W środę Narożna pojawiła się na ściance Wielkiego motoryzacyjnego show Karoliny Pilarczyk. Za nami dopiero pierwszy dzień wiosny, a Magda już przyszła gotowa na lato. Z szafy wybrała kusy biały top odsłaniający jej zgrabny brzuch, szorty z wysokim stanem i mokasyny ze sztucznego materiału obklejone bibelotami. Uwagę przyciągała torebka łudząco podobna do modelu Speedy Bandouliere od Louis Vuitton, który kosztuje na wtórnym rynku ok. 15 tysięcy złotych. Problem w tym, że wybór Magdy odznaczał się pewnymi zasadniczymi różnicami. Niewykluczone, że to po prostu inny model od francuskiego domu mody.