Magdalena Narożna ZBIJA KOKOSY na weselach. Zdradziła KWOTY! "Jesteśmy produktem z wyższej półki"

Magdalena Narożna ujawnia stawki za występ "Pięknych i młodych" na weselach

To było prawie 20 lat temu, to były inne czasy. Dla mnie to był super pieniądz: pojechałam, nie dość, że się dobrze bawiłam, najadłam się, robiłam to, co lubiłam, to jeszcze dostałam pieniądze. Oczywiście stawki rosły sukcesywnie, gdy się wdrożyłam. Stawki były potem coraz większe, coraz większe. Jesteśmy produktem z trochę wyższej półki, nie każdego stać, żeby rzeczywiście nas zaprosić. To dlatego jest, jak to mówią - produkt ekskluzywny, że nie każdy może nas mieć na tym weselu - zdradziła Magdalena Narożna w rozmowie z Aleksandrem Sikorą.